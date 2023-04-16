Купить недвижимость с видом на море в Краснодарский край, Россия

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Россия
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Квартира
Сочи, Россия
72 м²
3/8 Этаж
€ 96,070
Продается апартамент в самом центре п. Лазаревское, до моря 200м. В минуте ходьбы Аквапарк, …
Дом 8 комнат
городской округ Сочи, Россия
8 Количество комнат
282 м²
Количество этажей 3
€ 995,489
В респектабельном микрорайоне курортного города Сочи продается объект с земельным участко…
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2 Количество комнат
45 м²
8/13 Этаж
€ 142,449
СТАТУС - КВАРТИРА, возможна любая ипотека. Распланирована: кухня-гостиная, спальня, гардероб…
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
3 Количество комнат
76 м²
8/12 Этаж
€ 151,283
Стоимость действительна только до конца января!!! Квартира с косметическим ремонтом. Из окон…
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1 Количество комнат
20 м²
3/3 Этаж
€ 66,255
Квартира-студия в 3-этажном доме комфорт-плюс класса + терраса . Планировка свободная, отде…
Дом
Сочи, Россия
180 м²
€ 607,341
Дом на берегу Черного моря с ремонтом и мебелью. Дом в коттеджном городке. Коттедж расположе…
Квартира 6 комнат
Сочи, Россия
6 Количество комнат
600 м²
6/6 Этаж
€ 1,214,681
Продается 2-х уровневый пентхаус премиум класса общей площадью 600 кв.м. в микрорайоне Бытха…
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2 Количество комнат
44 м²
3/8 Этаж
€ 99,383
Квартира с ремонтом и мебелью. Комнаты изолированы. Кухня проходная. Открытый вид на море. П…
Коттедж
Бестужевское, Россия
300 м²
€ 491,394
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ СДЕЛКИ! Мы разделяет ваши представления о комфортной жизни и воплоща…
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
3 Количество комнат
220 м²
6/7 Этаж
€ 265,021
Отличная квартира в доме с лифтом и охраной. Инфраструктура района развита. В квартире выпол…
Параметры недвижимости в Краснодарский край, Россия
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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