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Купить недвижимость с видом на горы в Краснодарский край, Россия

Сочи
547
Красная Поляна
10
Краснодар
3
Novotamanskoe selskoe poselenie
1
Сириус
1
5 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2 Количество комнат 77 м² 5/7 Этаж
€ 117,051
2-х комнатная видовая квартира с широкими панорамными окнами. Вид на горы. Кухня 14,1 кв м …
Квартира 1 комнатав Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1 Количество комнат 29 м² 16/16 Этаж
€ 87,236
На срочной продаже квартира в ЖК Босфор. Класс застройки - комфорт. Дома расположены в посел…
Квартира 1 комнатав Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1 Количество комнат 46 м² 3/5 Этаж
€ 65,151
Апартаменты в центральном Сочи - район Макаренко. В шаговой доступности вся инфраструктура р…
Квартира 1 комнатав Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1 Количество комнат 29 м² 17/17 Этаж
€ 93,862
На срочной продаже квартира в ЖК Босфор. Класс застройки - комфорт. Дома расположены в посел…
Домв Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
360 м²
€ 4,196,172
Домовладение расположено в коттеджном поселке. Территория благоустроена и огорожена. Дом нов…

Параметры недвижимости в Краснодарский край, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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