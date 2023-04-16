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Купить дом с видом на море в Краснодарский край, Россия

Сочи
96
Красная Поляна
3
Novotamanskoe selskoe poselenie
1
3 объекта найдено
Дом 8 комнатв городской округ Сочи, Россия
Дом 8 комнат
городской округ Сочи, Россия
8 Количество комнат 282 м² Количество этажей 3
€ 995,489
В респектабельном микрорайоне курортного города Сочи продается объект с земельным участко…
Домв Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
180 м²
€ 607,341
Дом на берегу Черного моря с ремонтом и мебелью. Дом в коттеджном городке. Коттедж расположе…
Коттеджв Бестужевское, Россия
Коттедж
Бестужевское, Россия
300 м²
€ 491,394
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Параметры недвижимости в Краснодарский край, Россия

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