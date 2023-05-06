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Коттеджи с видом на горы в Краснодарский край, Россия

Сочи
39
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж в городской округ Сочи, Россия
Коттедж
городской округ Сочи, Россия
Площадь 96 м²
€ 108,901
Коттедж в городской округ Сочи, Россия
Коттедж
городской округ Сочи, Россия
Площадь 77 м²
€ 120,364

Параметры недвижимости в Краснодарский край, Россия

с видом на море
недорогая
элитная
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