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Realting.com
Россия
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Коттеджи
Коттеджи в Краснодарский край, Россия
Сочи
39
Коттедж
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63 объекта найдено
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Коттедж
Высокое, Россия
180 м²
€ 401,213
Коттедж
Сочи, Россия
200 м²
€ 429,871
Коттедж
Верхневесёлое, Россия
137 м²
€ 275,117
Коттедж
Сочи, Россия
170 м²
€ 252,191
Коттедж
Нижняя Шиловка, Россия
147 м²
€ 303,775
Коттедж
Сочи, Россия
230 м²
€ 286,580
Коттедж
Барановка, Россия
115 м²
€ 204,045
Коттедж
Горное Лоо, Россия
120 м²
€ 160,485
Коттедж
Сочи, Россия
139 м²
€ 366,823
Коттедж
Сочи, Россия
240 м²
€ 882,668
Коттедж
Верхнеармянское Лоо, Россия
40 м²
€ 66,487
Коттедж
Верхнеармянское Лоо, Россия
75 м²
€ 93,998
Коттедж
Сочи, Россия
140 м²
€ 311,799
Коттедж
Орёл-Изумруд, Россия
112 м²
€ 240,728
Коттедж
Нижняя Шиловка, Россия
111 м²
€ 114,632
Коттедж
Сочи, Россия
457 м²
€ 1,455,828
Коттедж
Сочи, Россия
160 м²
€ 447,065
Коттедж
Сочи, Россия
140 м²
€ 298,044
Коттедж
Сочи, Россия
373 м²
€ 206,338
Коттедж
Сочи, Россия
237 м²
€ 320,970
Коттедж
Сочи, Россия
205 м²
€ 424,139
Коттедж
Сочи, Россия
193 м²
€ 286,580
Коттедж
Краевско-Армянское, Россия
175 м²
€ 343,896
Коттедж
Сочи, Россия
126 м²
€ 120,364
Коттедж
Красная Поляна, Россия
270 м²
€ 1,547,534
Коттедж
Сочи, Россия
225 м²
€ 1,123,395
Коттедж
Сочи, Россия
190 м²
€ 424,139
Коттедж
Орёл-Изумруд, Россия
230 м²
€ 458,529
Коттедж
Орёл-Изумруд, Россия
160 м²
€ 343,896
Коттедж
Высокое, Россия
116 м²
€ 269,386
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Параметры недвижимости в Краснодарский край, Россия
с видом на горы
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