Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Южный федеральный округ
  4. Квартиры

Квартиры с видом на море в Краснодарский край, Россия

Сочи
432
Красная Поляна
5
Сириус
4
Краснодар
3
Квартира В архив
Очистить
7 объектов найдено
Квартира в Сочи, Россия
Квартира
Сочи, Россия
Площадь 72 м²
Этаж 3/8
€ 99,730
Квартира 2 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 8/13
€ 147,875
Квартира 3 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 8/12
€ 157,046
Квартира 6 комнат в Сочи, Россия
Квартира 6 комнат
Сочи, Россия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
Этаж 6/6
€ 1,260,954
Квартира 3 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Этаж 17/21
€ 747,975
Квартира 2 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/8
€ 103,169
Квартира 3 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Этаж 6/7
€ 275,117

Параметры недвижимости в Краснодарский край, Россия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти