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Купить дом в Краснобаковский район, Россия

Prudovskiy selsovet
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1 объект найдено
Домв Prudovskiy selsovet, Россия
Дом
Prudovskiy selsovet, Россия
44 м² Количество этажей 1
€ 5,124
Дом в д. Сафоново, рядом с Чемашихой. Чистая продажа! Центральное водоснабжение, вода в до…

Параметры недвижимости в Краснобаковский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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