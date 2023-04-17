Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Южный федеральный округ
городской округ Сочи
Красная Поляна
Купить недвижимость с видом на горы в Красная Поляна, Россия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
10/12 Этаж
€ 90,115
Продаётся квартира-студия, площадью 24,0 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса …
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат
53 м²
€ 144,374
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
3 Количество комнат
227 м²
8/8 Этаж
€ 1,172,150
Предлагается к продаже эксклюзивная просторная трехкомнатная квартира с двумя открытыми шика…
Квартира 3 комнаты
Центральный федеральный округ, Россия
3 Количество комнат
84 м²
€ 300,994
Что такое настроение? Это смех, улыбка, радость. Добрые воспоминания, общение с близкими и т…
Квартира 2 комнаты
Пушкин, Россия
2 Количество комнат
70 м²
€ 188,505
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
132 м²
€ 160,752
Арт. 38904302 Продается большая квартира для дружной семьи!! Также подойдет под тихий офи…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
28 м²
€ 84,841
Арт. 27987521 Современная студия с лоджией с панорамным видом на город! Здравствуйте, ува…
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
3/10 Этаж
€ 155,622
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 59,9 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
4/10 Этаж
€ 109,127
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 38,7 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
3/10 Этаж
€ 144,196
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 54,3 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
9/10 Этаж
€ 120,149
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 40,0 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
3/12 Этаж
€ 61,838
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 36,3 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-кла…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты