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Купить дом в Красная Поляна, Россия

3 объекта найдено
Домв Красная Поляна, Россия
Дом
Красная Поляна, Россия
240 м²
€ 2,500,587
В продаже дом на тихой, уютной улице. Дом стоит на красиво оформленном участке с высаженными…
Домв Красная Поляна, Россия
Дом
Красная Поляна, Россия
225 м²
€ 5,581,668
Домовладение в стиле Шале с видам на горы Красной Поляны. Дом трех этажный, площадью 225 кв.…
Коттеджв Красная Поляна, Россия
Коттедж
Красная Поляна, Россия
270 м²
€ 1,507,050
Предлагаем к продаже новый готовый коттедж в стиле "Шале", расположенный вверху Кр…
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