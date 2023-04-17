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Купить квартиру в Красная Поляна, Россия

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7 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Красная Поляна, Россия
Квартира 1 комната
Красная Поляна, Россия
1 Количество комнат 35 м² 5/5 Этаж
€ 128,378
Панорамный вид на горы из вашей квартиры в Красной Поляне г. Сочи. Квартира в новом доме по …
Квартира 1 комнатав Красная Поляна, Россия
Квартира 1 комната
Красная Поляна, Россия
1 Количество комнат 48 м² 3/4 Этаж
€ 222,709
КРАСНАЯ ПОЛЯНА . Студия. Статус квартира! Без залогов, обременения . Чистая сделка. Подогрев…
Квартира 3 комнатыв Красная Поляна, Россия
Квартира 3 комнаты
Красная Поляна, Россия
3 Количество комнат 84 м² 5/5 Этаж
€ 281,316
Квартира на Красной Поляне г.Сочи. В квартире выполнен новый ремонт, вся мебель и техника ос…
Квартира 1 комнатав Красная Поляна, Россия
Квартира 1 комната
Красная Поляна, Россия
1 Количество комнат 37 м² 1/3 Этаж
€ 169,683
- статус - квартира - площадь 37,9 м² - этаж - 1/3 - планировка: кухня-гостиная, спальня, ва…
Квартира 1 комнатав Красная Поляна, Россия
Квартира 1 комната
Красная Поляна, Россия
1 Количество комнат 29 м² 4/4 Этаж
€ 119,448
- статус - жилое помещение, с правом регистрации (прописки) - площадь 29,9 м² (+ балкон 3 м²…
Квартира 3 комнатыв Красная Поляна, Россия
Квартира 3 комнаты
Красная Поляна, Россия
3 Количество комнат 96 м² 3/4 Этаж
€ 318,155
- статус - жилое помещение - площадь 96м² - этаж - 3/4 - планировка: кухня-гостиная, спальня…
Квартира 3 комнатыв Красная Поляна, Россия
Квартира 3 комнаты
Красная Поляна, Россия
3 Количество комнат 105 м² 1/2 Этаж
€ 424,207
Представляю к покупке отличную квартиру со статусом квартира в Красной Поляне по ул. Защитни…
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