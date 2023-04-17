Купить недвижимость в Красная Поляна, Россия

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Россия
Южный федеральный округ
городской округ Сочи
Красная Поляна
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10 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Красная Поляна, Россия
1 Количество комнат
35 м²
5/5 Этаж
€ 128,378
Панорамный вид на горы из вашей квартиры в Красной Поляне г. Сочи. Квартира в новом доме по …
Квартира 1 комната
Красная Поляна, Россия
1 Количество комнат
48 м²
3/4 Этаж
€ 222,709
КРАСНАЯ ПОЛЯНА . Студия. Статус квартира! Без залогов, обременения . Чистая сделка. Подогрев…
Квартира 3 комнаты
Красная Поляна, Россия
3 Количество комнат
84 м²
5/5 Этаж
€ 281,316
Квартира на Красной Поляне г.Сочи. В квартире выполнен новый ремонт, вся мебель и техника ос…
Дом
Красная Поляна, Россия
240 м²
€ 2,500,587
В продаже дом на тихой, уютной улице. Дом стоит на красиво оформленном участке с высаженными…
Квартира 1 комната
Красная Поляна, Россия
1 Количество комнат
37 м²
1/3 Этаж
€ 169,683
- статус - квартира - площадь 37,9 м² - этаж - 1/3 - планировка: кухня-гостиная, спальня, ва…
Квартира 1 комната
Красная Поляна, Россия
1 Количество комнат
29 м²
4/4 Этаж
€ 119,448
- статус - жилое помещение, с правом регистрации (прописки) - площадь 29,9 м² (+ балкон 3 м²…
Квартира 3 комнаты
Красная Поляна, Россия
3 Количество комнат
96 м²
3/4 Этаж
€ 318,155
- статус - жилое помещение - площадь 96м² - этаж - 3/4 - планировка: кухня-гостиная, спальня…
Дом
Красная Поляна, Россия
225 м²
€ 5,581,668
Домовладение в стиле Шале с видам на горы Красной Поляны. Дом трех этажный, площадью 225 кв.…
Квартира 3 комнаты
Красная Поляна, Россия
3 Количество комнат
105 м²
1/2 Этаж
€ 424,207
Представляю к покупке отличную квартиру со статусом квартира в Красной Поляне по ул. Защитни…
Коттедж
Красная Поляна, Россия
270 м²
€ 1,507,050
Предлагаем к продаже новый готовый коттедж в стиле "Шале", расположенный вверху Кр…
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