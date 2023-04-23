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Жильё в Ковернинский район, Россия

Gavrilovskiy selsovet
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Gorevskiy selsovet
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2 объекта найдено
Квартира в Gorevskiy selsovet, Россия
Квартира
Gorevskiy selsovet, Россия
59 м² 1/1 Этаж
€ 19,805
Чистая продажа! Один взрослый собственник! В собственности более 5 лет. Квартира без долг…
Дом в Gavrilovskiy selsovet, Россия
Дом
Gavrilovskiy selsovet, Россия
60 м² Количество этажей 1
€ 6,639
Продаем дом в живописном месте. Вдоль деревни протекает река Узола. Деревня находится в 1 км…

Параметры недвижимости в Ковернинский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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