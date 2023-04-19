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Купить дом в Kovardickoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Домв Kovardickoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Kovardickoe selskoe poselenie, Россия
60 м² Количество этажей 1
€ 12,253
Номер лота: 3933581, Дом с новой баней в деревне Охеево рядом с г. Муром. Дом классический …
Домв Kovardickoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Kovardickoe selskoe poselenie, Россия
60 м² Количество этажей 1
€ 12,253
Номер лота: 3701707, Дом с новой баней в деревне Охеево рядом с г. Муром. Дом классический …

Параметры недвижимости в Kovardickoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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