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Квартиры в городской округ Котельники, Россия

Котельники
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Котельники, Россия
Квартира 1 комната
Котельники, Россия
1 Количество комнат 41 м² 17/25 Этаж
€ 82,982
Продается 1-комнатная квартира недалеко от станции метро Котельники. Квартира перепланирован…

Параметры недвижимости в городской округ Котельники, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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