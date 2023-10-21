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Дома в Костромская область, Россия

1 объект найдено
Дом с водоснабжением в Шарья, Россия
Дом с водоснабжением
Шарья, Россия
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продаем деревянный дом (70м2) с земельным участком(18,5 соток). Дом требует ремонта. Электри…
€4,699

Параметры недвижимости в Костромская область, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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