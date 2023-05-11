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Квартиры в Кировский район, Россия

Шлиссельбург
3
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Шлиссельбург, Россия
Квартира 2 комнаты
Шлиссельбург, Россия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 2/6
€ 69,034
Квартира 3 комнаты в Шлиссельбург, Россия
Квартира 3 комнаты
Шлиссельбург, Россия
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Этаж 4/6
€ 112,525
Квартира 1 комната в Шлиссельбург, Россия
Квартира 1 комната
Шлиссельбург, Россия
Комнаты 1
Площадь 53 м²
Этаж 5/6
€ 66,079

Параметры недвижимости в Кировский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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