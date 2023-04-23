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Жильё в Корнево, Россия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Корнево, Россия
Дом 4 комнаты
Корнево, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 116,175
Продам дом немецкой постройки в п.Корнево Багратионовского р-на. Общая площадь дома: 385 кв.…
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