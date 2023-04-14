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Купить квартира-студия в район Коньково, Россия

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3 объекта найдено
Студия 1 комнатав район Коньково, Россия
Студия 1 комната
район Коньково, Россия
1 Количество комнат 691 м²
€ 3,585,755
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Студия 1 комнатав район Коньково, Россия
Студия 1 комната
район Коньково, Россия
1 Количество комнат 891 м²
€ 4,624,938
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Студия 1 комнатав район Коньково, Россия
Студия 1 комната
район Коньково, Россия
1 Количество комнат 101 м²
€ 593,293
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…

Параметры недвижимости в район Коньково, Россия

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