Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Коммунарка
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Коммунарка, Россия

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продам дом в г. Городец, 40м, 6 сот, газовое отопление двухконтурный котел Бош,   центральны…
€30,631
Квартира 4 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 5/15
€125,948
в Нижний Новгород, Россия
Нижний Новгород, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продаю часть дома в Сормовском районе.   Отдельный вход, теплый гараж, пристрой( 2эт + манса…
€45,193
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Люберцы, Россия
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Люберцы, Россия
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Этаж 16/25
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 4-…
€159,437
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с Онлайн-показ в Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с Онлайн-показ
Юго-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 4/24
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-…
€134,961
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с Онлайн-показ в Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с Онлайн-показ
Юго-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/21
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-…
€101,065
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Комнаты 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/5
Продажа готовых апартаментов в самом центре города с хорошей локацией, в апартаментах выполн…
€145,623
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 4/9
€185,323
Квартира 2 комнаты в городской округ Владимир, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Владимир, Россия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/10
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 11/17
€121,626
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 5/12
€155,090
Квартира 1 комната в поселение Десёновское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 15/15
€85,742
Realting.com
Перейти