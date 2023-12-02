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Дома в Колпинский район, Россия

1 объект найдено
Дом 7 комнат с отоплением в Понтонный, Россия
Дом 7 комнат с отоплением
Понтонный, Россия
Комнаты 7
Площадь 684 м²
Этаж 1/2
Продается отдельно стоящее здание на берегу Невы, памятник архитектуры, известный как Дом З…
€443,320
в месяц
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Параметры недвижимости в Колпинский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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