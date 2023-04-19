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Купить квартиру в Колпино, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Колпино, Россия
Квартира 2 комнаты
Колпино, Россия
2 Количество комнат 51 м² 2/9 Этаж
€ 67,947
Продам 2-х комнатную квартру в г. Колпино. Очень тихий и спокойный двор. Налаженная инфраст…
Квартира 4 комнатыв Колпино, Россия
Квартира 4 комнаты
Колпино, Россия
4 Количество комнат 87 м² 3/10 Этаж
€ 113,616
Большая семейная квартира. Рядом с набережной р.Ижоры. Комфортный микрорайон - места для от…

Параметры недвижимости в Колпино, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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