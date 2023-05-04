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Жильё в Коломна, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Коломна, Россия
Квартира 3 комнаты
Коломна, Россия
3 Количество комнат 53 м² 5/9 Этаж
€ 56,364
Продаем 3-х комнатную квартиру(52,5м2 без учета лоджий), расположенную на 5-м этаже 9-ти эта…

Параметры недвижимости в Коломна, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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