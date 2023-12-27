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Дома в Kolchanovskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом в Kolchanovo, Россия
Дом
Kolchanovo, Россия
Площадь 516 м²
Арт. 56218509 Продается роскошный 4-х этажный дом на участке площадью 5000 квадратных мет…
€582,030
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Параметры недвижимости в Kolchanovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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