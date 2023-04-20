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Купить недвижимость в поселение Кокошкино, Россия

1 объект найдено
Дом 5 комнатв Санино, Россия
Дом 5 комнат
Санино, Россия
5 Количество комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 491,150
Код объекта в БД Агентства: 421-916, Киевское шоссе, 18 км от МКАД, Западная долина к/п (Бол…

Параметры недвижимости в поселение Кокошкино, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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