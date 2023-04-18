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Купить дом в Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Дом 1 комнатав Menkovo, Россия
Дом 1 комната
Menkovo, Россия
1 Количество комнат 91 ванных комнат 31 м² 1/1 Этаж
€ 32,355
Продается дом в Гатчинском районе в д. Меньково на земельном участке 1500 кв. м. (категори…
Дом 2 комнатыв Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 99 ванных комнат 43 м² 1/1 Этаж
€ 23,429
В старейшем садоводстве массива Кобрино Гатчинского района, с ласковым названием «Яблонька…

Параметры недвижимости в Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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