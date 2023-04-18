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Купить квартиру в Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Suyda, Россия
Квартира 3 комнаты
Suyda, Россия
3 Количество комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 36,818
Детский сад в шаговой доступности (2 минуты), школа (высокоключевой) 30 минут пешком - ходи…
Квартира 2 комнатыв Menkovo, Россия
Квартира 2 комнаты
Menkovo, Россия
2 Количество комнат 45 м² 4/4 Этаж
€ 25,661
СРОЧНО!!!! Гатчинский район, д. Меньково, д.90, на 4/4 эт. кирпич. дом, ОП 45,1 кв.м, кухн…

Параметры недвижимости в Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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