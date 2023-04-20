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Купить недвижимость в Княгининский район, Россия

Княгинино
1
1 объект найдено
в Княгинино, Россия
Княгинино, Россия
90 м² Количество этажей 1
€ 30,697
Продается дом с земельным участком в Княгининском районе д. Большая Андреевка. В тихом месте…

Параметры недвижимости в Княгининский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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