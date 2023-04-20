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Купить недвижимость в Княгинино, Россия

1 объект найдено
в Княгинино, Россия
Княгинино, Россия
90 м² Количество этажей 1
€ 30,735
Продается дом с земельным участком в Княгининском районе д. Большая Андреевка. В тихом месте…
Realting.com
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