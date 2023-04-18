Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Волосовский район
  5. Klopickoe selskoe poselenie
  6. Дома

Купить дом в Klopickoe selskoe poselenie, Россия

3 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Klopickoe selskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Klopickoe selskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 110 м² 1/2 Этаж
€ 76,982
Расстояние до КАД (СПб) 45 км в Волосовском р-не д.Красные Череповицы продается на уча…
Дом 8 комнатв Klopickoe selskoe poselenie, Россия
Дом 8 комнат
Klopickoe selskoe poselenie, Россия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 173 м² 1/2 Этаж
€ 44,627
Внимание снижение цены! Продам отличный  теплый зимний дом 2 этажа общ площадь 173,7…
Коттедж 12 комнатв Torosovo, Россия
Коттедж 12 комнат
Torosovo, Россия
12 Количество комнат 3 ванных комнат 397 м² 1/3 Этаж
€ 686,146
Предлагаю к продаже Усадьбу для ведения личного подсобного хозяйства: это 80 соток  зе…

Параметры недвижимости в Klopickoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти