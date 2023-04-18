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Купить квартиру в Klopickoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Torosovo, Россия
Квартира 2 комнаты
Torosovo, Россия
2 Количество комнат 91 ванных комнат 54 м² 1/5 Этаж
€ 21,198
От СПб 45 км в д.Торосово Волосовского р-на продается 2 х комнатная квартира на 1 этаже 5-э…

Параметры недвижимости в Klopickoe selskoe poselenie, Россия

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