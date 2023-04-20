Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. Лысковский район
  5. Kislovskiy selsovet

Купить недвижимость в Kislovskiy selsovet, Россия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнатыв Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
Коммунарка, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 15/17 Этаж
€ 199,899
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 71,7 кв. м на 15-м этаже дома бизнес-кла…
Квартира 3 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 6/15 Этаж
€ 192,816
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 70,3 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 106,034
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 45 м²
€ 324,558
ROTTERDAM – это жилой комплекс бизнес-класса, в котором находят отражение все основные жизне…
Квартира 2 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат 66 м²
€ 157,024
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Домв Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
270 м² Количество этажей 2
€ 113,385
Просторный дом с двумя входами, можно использовать на две семьи или на одну большую семью. …
Квартира 1 комнатав Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 46 м²
€ 282,875
ROTTERDAM – это жилой комплекс бизнес-класса, в котором находят отражение все основные жизне…
Квартира 3 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 9/15 Этаж
€ 181,577
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 59,6 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 14/15 Этаж
€ 125,879
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 37,9 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 2 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 18/18 Этаж
€ 154,387
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 37,1 кв. м на 18-м этаже дома бизнес-кла…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 24/30 Этаж
€ 185,819
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 75,7 кв. м на 24-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 3 комнатыв Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат 82 м²
€ 185,588
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …

Параметры недвижимости в Kislovskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти