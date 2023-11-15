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Количество комнат в Кировский район, Россия

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1 объект найдено
Комната 3 комнаты в okrug Ulyanka, Россия
Комната 3 комнаты
okrug Ulyanka, Россия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 4/9
Прямая продажа ! Продаются две изолированные комнаты (31/43 долей) в перспективной трехкомн…
€36,582

Параметры недвижимости в Кировский район, Россия

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