Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Кировский район
  5. Дома

Дома в Кировский район, Россия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 15/16
€85,083
Квартира 3 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 3 комнаты
Красное Село, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 8/9
€90,925
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 8/16
€103,355
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 7/16
€68,875
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 17/17
€124,357
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/13
€103,161
Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6/9
€51,279
Квартира 2 комнаты с парковкой в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты с парковкой
Москва, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 10/16
€104,812
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 18/24
€78,226
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 13/15
€115,011
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 8/19
€153,670
Дом с двором, с подвалом, с баней в Ростов-на-Дону, Россия
Дом с двором, с подвалом, с баней
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Отличный ухоженный дом с хорошим ремонтом. Строили для себя, более пяти лет в собственности.…
€120,741

Параметры недвижимости в Кировский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти