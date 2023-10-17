Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Кировский район
  5. Дуплексы

Дуплексы в Кировский район, Россия

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж в городской округ Сочи, Россия
Коттедж
городской округ Сочи, Россия
Площадь 185 м²
КП "Атмосфера Виладж" - элитная загородная недвижимость для многих поколений вашей семьи Ср…
€381,516
Квартира 1 комната с парковкой, с видеонаблюдением в Москва, Россия
Квартира 1 комната с парковкой, с видеонаблюдением
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 10
Продаются 1-комнатные апартаменты с функциональной планировкой в клубном доме премиум-класса…
€407,426
Квартира 4 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/18
€208,472
Квартира 1 комната с парковкой, с двором в Москва, Россия
Квартира 1 комната с парковкой, с двором
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 18
Продается 1 комнатный пентхаус с шикарным видом на Москву в ЖК " Новочеремушкинская, 17". Вы…
€555,618
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Северо-Восточный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Северо-Восточный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 28/48
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №577 об…
€329,510
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 15/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-…
€93,499
Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 9/9
€60,212
Квартира 1 комната с парковкой, с лифтом в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната с парковкой, с лифтом
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 8
Продается квартира в ЖД на Сакко и Ванцетти ЖД на Сакко и Ванцетти это современный жилой дом…
€83,113
Квартира 2 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/15
€89,036
Квартира 4 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 12/15
€127,763
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 12/21
€124,984
Квартира 2 комнаты с парковкой в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты с парковкой
Москва, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 15/16
€103,935

Параметры недвижимости в Кировский район, Россия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти