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Квартиры в Кировский район, Россия

okrug Dachnoe
4
okrug Ulyanka
3
Квартира В архив
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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в okrug Dachnoe, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug Dachnoe, Россия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/9
Предлагается к продаже 3-х ком. квартира в отличном состоянии, можно въехать и жить! Очень…
€92,128
Квартира 3 комнаты в okrug Dachnoe, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug Dachnoe, Россия
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 5/9
Продается 3 -х квартира в прямой продаже, в собственности более 10 лет. Хороший ремонт, ст…
€94,068
Квартира 1 комната в okrug Ulyanka, Россия
Квартира 1 комната
okrug Ulyanka, Россия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/5
Продается теплая, уютная 1-комн.квартира в Кировский район. Пр. М. Жукова д. 72, к. 4. Очен…
€43,640
Квартира 3 комнаты в okrug Ulyanka, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug Ulyanka, Россия
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 7/9
Продается в прямой продаже 3-х комнатная квартира с изолированными комнатами, по желанию …
€77,097
Квартира в okrug Avtovo, Россия
Квартира
okrug Avtovo, Россия
Площадь 66 м²
Арт. 50864729 Продаётся замечательная двухкомнатная квартира в современном жилом комплек…
€158,641
Квартира 1 комната в okrug Ulyanka, Россия
Квартира 1 комната
okrug Ulyanka, Россия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
В продаже светлая ,чистая однокомнатная квартира на 2 этаже пятиэтажного дома .Общей площад…
€50,913
Квартира в okrug Dachnoe, Россия
Квартира
okrug Dachnoe, Россия
Площадь 69 м²
Арт. 42772063 Уважаемые покупатели! В прямой продаже 3-х комнатная квартира рядом с метро П…
€93,433
Квартира в okrug Dachnoe, Россия
Квартира
okrug Dachnoe, Россия
Площадь 48 м²
Арт. 35968037 Уважаемые Графы и Графини! Предлагаем вам приобрести поистине уникальную к…
€121,657
Квартира в okrug Avtovo, Россия
Квартира
okrug Avtovo, Россия
Площадь 26 м²
Арт. 24296160 Редкое предложение на рынке недвижимости по соотношению цены и качества! Киров…
€43,699

Параметры недвижимости в Кировский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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