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Россия
Кировский район
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Квартиры в Кировский район, Россия
okrug Dachnoe
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9 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
okrug Dachnoe, Россия
3
60 м²
3/9
Предлагается к продаже 3-х ком. квартира в отличном состоянии, можно въехать и жить! Очень…
€92,128
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Квартира 3 комнаты
okrug Dachnoe, Россия
3
59 м²
5/9
Продается 3 -х квартира в прямой продаже, в собственности более 10 лет. Хороший ремонт, ст…
€94,068
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Квартира 1 комната
okrug Ulyanka, Россия
1
31 м²
3/5
Продается теплая, уютная 1-комн.квартира в Кировский район. Пр. М. Жукова д. 72, к. 4. Очен…
€43,640
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Квартира 3 комнаты
okrug Ulyanka, Россия
3
58 м²
7/9
Продается в прямой продаже 3-х комнатная квартира с изолированными комнатами, по желанию …
€77,097
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Квартира
okrug Avtovo, Россия
66 м²
Арт. 50864729 Продаётся замечательная двухкомнатная квартира в современном жилом комплек…
€158,641
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Квартира 1 комната
okrug Ulyanka, Россия
1
31 м²
2/5
В продаже светлая ,чистая однокомнатная квартира на 2 этаже пятиэтажного дома .Общей площад…
€50,913
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Квартира
okrug Dachnoe, Россия
69 м²
Арт. 42772063 Уважаемые покупатели! В прямой продаже 3-х комнатная квартира рядом с метро П…
€93,433
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Квартира
okrug Dachnoe, Россия
48 м²
Арт. 35968037 Уважаемые Графы и Графини! Предлагаем вам приобрести поистине уникальную к…
€121,657
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Квартира
okrug Avtovo, Россия
26 м²
Арт. 24296160 Редкое предложение на рынке недвижимости по соотношению цены и качества! Киров…
€43,699
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Параметры недвижимости в Кировский район, Россия
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с видом на горы
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