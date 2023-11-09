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Жильё в Кировский район, Россия

okrug Dachnoe
3
7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в okrug Dachnoe, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug Dachnoe, Россия
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 5/9
Продается 3 -х квартира в прямой продаже, в собственности более 10 лет. Хороший ремонт, ст…
€95,792
Квартира 3 комнаты в okrug Dachnoe, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug Dachnoe, Россия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/9
Предлагается к продаже 3-х ком. квартира в отличном состоянии, можно въехать и жить! Очень…
€95,792
Квартира 3 комнаты в okrug Ulyanka, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug Ulyanka, Россия
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 7/9
За объект внесен аванс. Продается в прямой продаже 3-х комнатная квартира с изолированными …
€80,163
Квартира в okrug Avtovo, Россия
Квартира
okrug Avtovo, Россия
Площадь 66 м²
Арт. 50864729 Продаётся замечательная двухкомнатная квартира в современном жилом комплек…
€160,326
Квартира 1 комната в okrug Ulyanka, Россия
Квартира 1 комната
okrug Ulyanka, Россия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
В продаже светлая ,чистая однокомнатная квартира на 2 этаже пятиэтажного дома .Общей площад…
€52,938
Квартира в okrug Dachnoe, Россия
Квартира
okrug Dachnoe, Россия
Площадь 48 м²
Арт. 35968037 Уважаемые Графы и Графини! Предлагаем вам приобрести поистине уникальную к…
€126,043
Квартира в okrug Avtovo, Россия
Квартира
okrug Avtovo, Россия
Площадь 26 м²
Арт. 24296160 Редкое предложение на рынке недвижимости по соотношению цены и качества! Киров…
€45,547

Типы недвижимости в Кировский район

квартиры

Параметры недвижимости в Кировский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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