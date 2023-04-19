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Купить дом в Kipenskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Домв Kipenskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Kipenskoe selskoe poselenie, Россия
344 м²
€ 433,116
Арт. 39286120 Для ценителей загородного уюта! В продаже дом на земельном участке 55 соток (…

Параметры недвижимости в Kipenskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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