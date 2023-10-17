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Квартиры-студии в Химки, Россия

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11 объектов найдено
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 11/14
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€74,990
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 6/12
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся студия №459 общ…
€69,610
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 15/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€86,924
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/14
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся студия №189 общ…
€68,079
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€88,351
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 9/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€89,489
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 12/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€79,429
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€78,696
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 15/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€89,727
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 12/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€88,447
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 15/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€90,586

Параметры недвижимости в Химки, Россия

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