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Купить дом в Химки, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнатыв Химки, Россия
Дом 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат 64 м² Количество этажей 23
€ 182,876
Продается просторная 2-х ком. квартира г. Химки, мкрн. Юбилейный, раздельные комнаты, гардер…

Параметры недвижимости в Химки, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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