Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. городской округ Химки
  5. Студии

Квартиры-студии в городской округ Химки, Россия

Химки
10
Студия В архив
Очистить
10 объектов найдено
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 11/14
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€74,763
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 15/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€86,660
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/14
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся студия №189 общ…
€67,872
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€88,082
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 9/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€89,217
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 12/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€79,187
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€78,457
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 15/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€89,455
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 12/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€88,178
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 15/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€90,311

Параметры недвижимости в городской округ Химки, Россия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти