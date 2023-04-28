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Жильё в Кемеровская область, Россия

Гурьевск
1
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Гурьевск, Россия
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
1 Количество комнат 1/5 Этаж
€ 24,995
Предлагаю к продаже 1 комнатную квартиру в центре г .Гурьевска, в новом доме, серый ключ. Ав…

Параметры недвижимости в Кемеровская область, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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