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Жильё в городской округ Кашира, Россия

1 объект найдено
Дом в городской округ Кашира, Россия
Дом
городской округ Кашира, Россия
480 м² Количество этажей 3
€ 749,187
Продается дом площадью 480кв. м., расположенный в охраняемом поселке СНТ "Южное". Планировка…

Параметры недвижимости в городской округ Кашира, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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