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Купить вилла в Kamenskiy selsovet, Россия

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2 объекта найдено
Виллав Kamenskiy selsovet, Россия
Вилла
Kamenskiy selsovet, Россия
407 м² Количество этажей 3
€ 189,777
Тихое уютное место. Пение птиц и свежий воздух, рядом лес. 15 минут от Нижнего Новгорода, и …
Виллав Kamenki, Россия
Вилла
Kamenki, Россия
330 м² Количество этажей 2
€ 217,685
Трехуровневый коттедж расположен в 19 км от города (15 мин от Н. Новгорода) в поселке Каменк…

Параметры недвижимости в Kamenskiy selsovet, Россия

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