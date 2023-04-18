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Купить недвижимость в Kamenskiy selsovet, Россия

5 объектов найдено
Домв Kamenskiy selsovet, Россия
Дом
Kamenskiy selsovet, Россия
257 м² Количество этажей 2
€ 88,637
Чистая продажа! Один взрослый собственник. В 2024 году поведут газ и все центральные комму…
Виллав Kamenskiy selsovet, Россия
Вилла
Kamenskiy selsovet, Россия
407 м² Количество этажей 3
€ 189,777
Тихое уютное место. Пение птиц и свежий воздух, рядом лес. 15 минут от Нижнего Новгорода, и …
Домв Kamenskiy selsovet, Россия
Дом
Kamenskiy selsovet, Россия
30 м² Количество этажей 1
€ 10,036
Срочная продажа! Торг уместен и это реально! Предлагается к продаже земельный участок в де…
Виллав Kamenki, Россия
Вилла
Kamenki, Россия
330 м² Количество этажей 2
€ 217,685
Трехуровневый коттедж расположен в 19 км от города (15 мин от Н. Новгорода) в поселке Каменк…
Домв Kamenskiy selsovet, Россия
Дом
Kamenskiy selsovet, Россия
254 м² Количество этажей 2
€ 83,725
Большой 2-х этажный дом из рубленного(ручной работы) бревна 27-29( корабельная сосна!). Окна…

Параметры недвижимости в Kamenskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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