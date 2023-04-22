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Квартиры в Калужская область, Россия

Обнинск
34
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34 объекта найдено
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 40 м²
€ 78,264
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 42 м²
€ 77,473
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 45 м²
€ 86,585
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 2 комнаты в Обнинск, Россия
Квартира 2 комнаты
Обнинск, Россия
2 Количество комнат 58 м²
€ 85,557
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 45 м²
€ 83,013
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 38 м²
€ 68,180
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 2 комнаты в Обнинск, Россия
Квартира 2 комнаты
Обнинск, Россия
2 Количество комнат 58 м²
€ 96,305
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 40 м²
€ 73,047
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 42 м²
€ 73,766
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 40 м²
€ 77,866
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 2 комнаты в Обнинск, Россия
Квартира 2 комнаты
Обнинск, Россия
2 Количество комнат 65 м²
€ 108,882
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 3 комнаты в Обнинск, Россия
Квартира 3 комнаты
Обнинск, Россия
3 Количество комнат 85 м²
€ 134,044
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 38 м²
€ 67,203
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 2 комнаты в Обнинск, Россия
Квартира 2 комнаты
Обнинск, Россия
2 Количество комнат 65 м²
€ 95,889
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 42 м²
€ 77,430
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 3 комнаты в Обнинск, Россия
Квартира 3 комнаты
Обнинск, Россия
3 Количество комнат 85 м²
€ 142,363
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 38 м²
€ 70,818
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 47 м²
€ 84,653
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 42 м²
€ 73,819
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 2 комнаты в Обнинск, Россия
Квартира 2 комнаты
Обнинск, Россия
2 Количество комнат 58 м²
€ 98,712
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 47 м²
€ 80,059
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 40 м²
€ 72,398
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 38 м²
€ 68,039
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 40 м²
€ 64,668
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 42 м²
€ 77,506
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 2 комнаты в Обнинск, Россия
Квартира 2 комнаты
Обнинск, Россия
2 Количество комнат 58 м²
€ 87,075
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 3 комнаты в Обнинск, Россия
Квартира 3 комнаты
Обнинск, Россия
3 Количество комнат 85 м²
€ 134,127
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 2 комнаты в Обнинск, Россия
Квартира 2 комнаты
Обнинск, Россия
2 Количество комнат 58 м²
€ 100,978
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 40 м²
€ 76,693
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната в Обнинск, Россия
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат 47 м²
€ 70,638
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …

Параметры недвижимости в Калужская область, Россия

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