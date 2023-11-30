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Квартиры в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
В прямой продаже отличная двухкомнатная квартира в посёлке Кикерино, Квартира чистая, све…
€34,158
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Параметры недвижимости в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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