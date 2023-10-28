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Виллы в Kalininskiy selsovet, Россия

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1 объект найдено
Вилла в Laptevo, Россия
Вилла
Laptevo, Россия
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продам 3-х.эт качественный и современный дом. 240м, 6 комнат, 2 с/у, двухконтурный газовый к…
€156,488

Параметры недвижимости в Kalininskiy selsovet, Россия

с видом на горы
недорогая
элитная
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