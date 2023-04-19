Купить недвижимость в Kalininskiy selsovet, Россия

Дом 6 спален Одинцовский городской округ, Россия 9 Количество комнат 7 ванных комнат 600 м² Количество этажей 3

€ 824,231

Загородный дом в 3 км от Москвы Площадь 600м кв. 3эт + подвал с кухней, тронаж. Залом., н…