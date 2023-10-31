Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Калининский район
  5. Дома

Дома в Калининский район, Россия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/18
€174,558
Дом в городской округ Сочи, Россия
Дом
городской округ Сочи, Россия
Площадь 235 м²
Качество! Вот о чем, в первую очередь, думали строители этого дома! Дом находится в п. Серге…
€405,539
Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 4/9
Продается 2к квартира в ЖК "Васильки"! Отличительная особенность ЖК Васильки наличие паркинг…
€59,817
Квартира 2 комнаты в Медведевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Медведевка, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 8/15
Предлагаем к продаже 2 комнатную квартиру ул. Юрия Маточкина, дом 2008 г. п, монолитнокиирпи…
€59,974
Квартира 3 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 9/15
€136,974
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 9/9
Квартира с видом на море. Прекрасный вариант для жизни в Сочи в районе с развитой инфрастру…
€100,039
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 9/16
€161,512
Квартира 2 комнаты в городской округ Владимир, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Владимир, Россия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/10
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 13/16
€145,788
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 13/16
€69,137
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 14/16
€125,443
Квартира 2 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 15/17
Предлагается к продаже 2х комнатная квартира новом современном 17-ти этажном жилом комплексе…
€152,077

Параметры недвижимости в Калининский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти