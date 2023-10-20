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Жильё в Калининский район, Россия

округ Пискарёвка
9
округ Академическое
4
13 объектов найдено
Квартира в округ Академическое, Россия
Квартира
округ Академическое, Россия
Площадь 101 м²
Арт. 50651310 Продается 3-комнатная квартира с хорошим ремонтом. Квартира в Калининском рай…
€194,066
Квартира 1 комната в округ Пискарёвка, Россия
Квартира 1 комната
округ Пискарёвка, Россия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 9/9
Продается 1 комнатная квартира общей площадью 30,7 кв.м. Хороший ремонт. Кухня 8 кв.м. Ку…
€56,078
Квартира 1 комната в округ Академическое, Россия
Квартира 1 комната
округ Академическое, Россия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 8/9
Предлагается к продаже однокомнатная квартира у метро Гражданский пр. Первый дом от метро!…
€60,815
Квартира в округ Пискарёвка, Россия
Квартира
округ Пискарёвка, Россия
Площадь 35 м²
Арт. 50591414 Уважаемый покупатель! Вашему вниманию 1 к кв квартира в ЖК "Ландыши" от застр…
€88,300
Квартира 3 комнаты в округ Академическое, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Академическое, Россия
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Этаж 17/23
В прямой продаже отличная 3-х комнатная квартира, в доме класса Комфорт + "Академ-парк", …
€249,932
Квартира 1 комната с мебелью в округ Пискарёвка, Россия
Квартира 1 комната с мебелью
округ Пискарёвка, Россия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 9/9
Продается 1 комнатная квартира общей площадью 30,7 кв.м. Хороший ремонт. Кухня 8 кв.м. Ку…
€56,078
Квартира 3 комнаты с мебелью в округ Пискарёвка, Россия
Квартира 3 комнаты с мебелью
округ Пискарёвка, Россия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 4/14
Продаётся 3-х комнатная квартира. Калининский район. 10 мин. транспортом от метро Академиче…
€149,862
Квартира в округ Пискарёвка, Россия
Квартира
округ Пискарёвка, Россия
Площадь 83 м²
Арт. 35708614 Лучшая семейная планировка с видом на парк! Дом комфорт класса с закрытой и…
€144,967
Квартира в округ Пискарёвка, Россия
Квартира
округ Пискарёвка, Россия
Площадь 78 м²
Арт. 35650397 Панорамный вид на парк! Благоустроенный двор! Дом Комфорт-класса с охраняемо…
€137,302
Квартира в округ Пискарёвка, Россия
Квартира
округ Пискарёвка, Россия
Площадь 52 м²
Арт. 35596584 Панорамный вид на парк! Закрытый охраняемый двор в ЖК Комфорт класса! Из ок…
€92,181
Квартира в округ Пискарёвка, Россия
Квартира
округ Пискарёвка, Россия
Площадь 52 м²
Арт. 35593068 Панорамный вид на Полюстровский парк! ЖК комфорт-класаа! Лоджия! Закрытая охр…
€91,696
Квартира в округ Академическое, Россия
Квартира
округ Академическое, Россия
Площадь 122 м²
Арт. 18754348 Уютная семейная квартира с 3 спальнями! Большая, уютная и теплая квартира с…
€270,722
Квартира с парковкой, с лифтом, с двором в округ Пискарёвка, Россия
Квартира с парковкой, с лифтом, с двором
округ Пискарёвка, Россия
Площадь 60 м²
Арт. 10989430 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию светлую семейную квартиру …
€140,698

Типы недвижимости в Калининский район

квартиры

Параметры недвижимости в Калининский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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